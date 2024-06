A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER SEI ORE DIURNE L’USCITA DEGLI SVINCOLI DI GAZZADA E BUGUGGIATE PER CHI PROVIENE DA VARESE

Roma, 26 giugno 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 27 giugno, saranno chiusi gli svincoli di Gazzada e Buguggiate, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno, al km km 40+100.