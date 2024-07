A8 MILANO-VARESE: AL VIA I LAVORI DEL PONTE SUL CANALE VILLORESI TRA IL CASELLO DI LAINATE ARESE E L’ALLACCIAMENTO CON LA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO

Roma, 26 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, dal 27 luglio avranno inizio i lavori sul Ponte sul canale Villoresi al km 9+300, nel tratto compreso tra Lainate-Arese e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso. Il programma delle attività prevede interventi all’impalcato e il ripristino profondo della pavimentazione, lavorazioni che, per specifiche ragioni tecniche, necessitano di essere effettuate in assenza di traffico, pertanto è stata individuata la finestra temporale tra fine luglio e fine agosto, in cui si registrano flussi di traffico inferiori rispetto al resto dell’anno.

Il cantiere opererà tramite l’attivazione di una riduzione a 3 corsie di marcia in direzione Milano e 4 corsie di marcia in direzione Varese. Il cronoprogramma delle lavorazioni prevede il termine e la rimozione dei cantieri il 23 agosto.

Per tutto il periodo di attività del cantiere, per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.