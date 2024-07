A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO VERSO MILANO

Roma, 9 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 luglio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno;

per i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.