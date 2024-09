A8 MILANO-VARESE, A60 TANGENZIALE DI VARESE E SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSURE

Roma, 6 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, sulla A60 Tangenziale di Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada , per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 settembre, sarà effettuata una deviazione obbligatoria per chi proveniente da Varese, verso Chiasso sulla A9 Lainate Como-Chiasso.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, uscire allo svincolo di Uboldo, rientrare dal medesimo in direzione di Milano e immettersi sulla A8 in direzione sud dal ramo Como-Milano.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Svincolo Lago Varese e Varese verso Varese.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoriamente in uscita dallo svincolo di Buguggiate, seguire per Varese lungo la viabilità ordinaria.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-dalle 9:00 alle 16:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate.

Sulla A8 Milano-Varese:

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fiera Milano.