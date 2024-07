A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-RONCO SCRIVIA

Roma, 6 luglio 2024 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova, con contestuale chiusura della stazione di Isola del Cantone, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 luglio, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, con contestuale chiusura della stazione di Isola del Cantone, in entrata verso Serravalle/Milano e in uscita per chi proviene da Genova.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Giovi est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.