A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A8

Roma, 10 luglio 2024 – Sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si potrà entrare allo svincolo di Buguggiate.