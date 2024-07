A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 12 luglio 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Cavenago;

verso Brescia: i veicoli leggeri potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in quanto vige una limitazione di transito sul ponte Adda.