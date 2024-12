A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO AGRATE-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO BRESCIA

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori per il potenziamento e l’ammodernamento del ponte sul fiume Molgora, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Agrate e l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Brescia. Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento dalla A51 Tangenziale est sulla A4, verso Milano e Brescia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Agrate, percorrere la SP13 verso Melzo ed entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago e immettersi poi in A4 per riprendere il proprio itinerario in direzione di Brescia.