A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO VIALE CERTOSA

Roma, 30 agosto 2024 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 settembre sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa, verso Milano città.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, oppure uscire dal nodo di Pero, per poi seguire le indicazioni per Milano lungo la viabilità ordinaria.