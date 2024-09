A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASTEL SAN GIORGIO

Roma, 20 settembre 2024 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 2:00 di martedì 24 settembre, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta;

-dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 24 settembre, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Nocera Pagani o lo svincolo di Mercato San Severino.