A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO SS51 ALEMAGNA-BELLUNO VERSO MESTRE

Roma, 8 luglio 2024 – Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Ponte nelle Alpi sud”, nelle due notti di lunedì 8 e martedì 9 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS51 Alemagna e lo svincolo di Belluno, verso Mestre.

Di conseguenza, in tali orari, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Ponte nelle Alpi ovest”.

In alternativa, proseguire sulla SS51 Alemagna ed entrare in A27 attraverso lo svincolo di Belluno Cadola, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Mestre.