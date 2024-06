A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BELLUNO

Roma, 16 giugno 2024 – Sulla A27 Mestre-Belluno, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Belluno, in uscita per chi proviene dalla SS51 Alemagna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle galleria di svincolo.

In alternativa si consiglia di percorrere la sulla SS51 Alemagna verso Venezia.