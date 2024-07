A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BAVENO-ALLACIAMENTO SS34 DEL LAGO MAGGIORE VERSO GRAVELLONA. CONFERMATA LA CHIUSURA IN DIREZIONE DI GENOVA

Roma, 25 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Baveno e l’allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce, prevista dalle 22:00 di questa sera giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio.

Sulla stessa A26 rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto allacciamento SS34 del Lago Maggiore-Baveno, verso Genova, prevista dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 luglio, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto Stronetta.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania, rientrare in A26 a Baveno e proseguire in direzione Genova.