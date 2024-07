A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASALE MONFERRATO NORD-ALLACCIAMENTO D36 VERSO GRAVELLONA E USCITA CASALE MONFERRATO SUD E CASALE MONFERRATO NORD

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire diverse lavorazioni, nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALE 22:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 2 AGOSTO sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato nord e l’allacciamento con la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione dei giunti del viadotto Marcova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato nord, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D36 alla stazione di Vercelli ovest o sulla A26 alla stazione di Vercelli est.

DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI GIOVEDI’ 1 AGOSTO sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100.

DALLE 00:00 ALLE 2:00 DI VENERDI’ 2 AGOSTO sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600.