A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD

Roma, 23 luglio 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio: in uscita per chi proviene da Gravellona Toce; -dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 26 luglio: in entrata verso Genova;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 luglio: in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ovada, al km 29+900 della stessa A26 o la stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole.