A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSURE NOTTURNE RAMPE ESTERNE STAZIONE DI UDINE NORD

Roma, 13 giugno 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, saranno chiuse le rampe esterne della stazione di Udine nord, secondo il seguente programma:

DALLE 20:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 GIUGNO

-sarà chiusa la rampa esterna di entrata dalla Tangenziale, per chi proviene da Tarvisio e la rampa esterna di uscita sulla Tangenziale, verso Pordenone.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura della rampa esterna di entrata, proseguire lungo la Tangenziale verso Tarvisio, uscire al successivo svincolo sulla SP49 e rientrare sulla Tangenziale di Udine, per proseguire poi in direzione della A23;

per la chiusura della rampa esterna di uscita, proseguire lungo la Tangenziale verso Tarvisio, per raggiungere le località desiderate.

DALLE 20:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 18 GIUGNO

-sarà chiusa la rampa esterna di entrata dalla Tangenziale, per chi proviene da Pordenone e la rampa esterna di uscita sulla Tangenziale, verso Tarvisio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura della rampa esterna di entrata, proseguire lungo la Tangenziale, uscire al successivo svincolo, rientrare in Tangenziale e proseguire in direzione A23;

per la chiusura della rampa esterna di uscita, proseguire lungo la Tangenziale verso Pordenone, uscire al successivo svincolo sulla SP49 e rientrare in Tangenziale per raggiungere le località desiderate.