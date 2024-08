A23 UDINE-TARVISIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MALBORGHETTO VALBRUNA-PONTEBBA VERSO UDINE

Roma, 24 agosto 2024 – Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 27 alle 2:00 di mercoledì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Malborghetto Valbruna e Pontebba, verso Udine. In alternativa, chi proviene da Tarvisio verrà deviato obbligatoriamente in prossimità della barriera di Ugovizza, per poi uscire a Malborghetto e proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Udine, con rientro in A23 a Pontebba.