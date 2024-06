A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI BENEVENTO

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Benevento, in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottaminarda, al km 81+700.