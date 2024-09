A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA NORD E LORETO IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 18 settembre 2024 – Alle 10:20 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Ancona nord e Loreto in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa degli allagamenti provocati delle forti piogge che dalla giornata di ieri stanno interessando la zona.

Rimane chiusa l’uscita di Loreto per le provenienze da Pescara, in alternativa si dovrà uscire alla stazione di Civitanova Marche.



Il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia continua a presidiare l’area interessata.



Attualmente, nel tratto interessato si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Ancona sud e Loreto in direzione Pescara.