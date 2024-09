A14 BOLOGNA-TARANTO: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS7-MOTTOLA CASTELLANETA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE

Roma, 18 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima chiusura in programma del tratto compreso tra l’allacciamento con la SS7 Appia e Mottola Castellaneta, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 settembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, immettersi sulla SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, fino a raggiungere l’uscita Incoronata e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.