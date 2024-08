A14 BOLOGNA-TARANTO: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO E PEDASO VERSO ANCONA

Roma, 19 agosto 2024 – Intorno ale 16:40, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Ancona, si registrano 10 km di coda a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 295+800, all’interno della galleria “San Basso”, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria, per rientrare in autostrada alla stazione di Pedaso.