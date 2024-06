A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE TRATT0 MOLFETTA TRANI

Roma, 21 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP238, verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.