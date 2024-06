A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TRANI

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta.