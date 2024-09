A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI POGGIO IMPERIALE, SAN SEVERO E FOGGIA IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 5 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: -sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita; In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o Termoli. -sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita; In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o Poggio Imperiale. -sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita; In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o Cerignola est.