A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FAENZA

Roma, 1 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione di competenza della Provincia di Ravenna, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.