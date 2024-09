A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA E USCITA DELLE STAZIONI DI CANDELA E CERIGNOLA OVEST

Roma, 10 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 settembre, saranno disposte le seguenti chiusure in modalità alternata:

– la stazione di Candela sarà chiusa in entrata verso A14 Bologna-Taranto e in uscita da Napoli.

In alternativa: – per chi proviene da Napoli, uscire a Grottaminarda – per chi è diretto verso A14 Bologna-Taranto, entrare a Cerignola Ovest

– la stazione di Cerignola Ovest sarà chiusa in uscita da A14 Bologna-Taranto e in entrata verso A14 Bologna-Taranto.

In alternativa: – per chi proviene da Bari, uscire a Canosa – per chi proviene da Pescara, uscire a Cerignola Est – per chi è diretto verso Bari, entrare a Canosa – per chi è diretto verso Pescara, entrare a Cerignola Est.