A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro o di Imola.