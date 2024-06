A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESARO

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 23:00 di mercoledì 26 alle 2:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione del portale di uscita.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cattolica, al km 143+900.