A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TERME EUGANEE E MONSELICE

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO, IN MODALITA’ ALTERNATA: -sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monselice o di Padova sud; -sarà chiusa la stazione di Monselice, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Boara o di Terme Euganee.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 19 ALLE 6:00 DI SABATO 20 LUGLIO -sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monselice o di Padova sud.