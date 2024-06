A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO SUD VILLAMARZANA-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 28 giugno 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Rovigo, verso Padova, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, nei suddetti orari, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 luglio.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, via Basse, via Zabarella, SP16 via Europa Unita, SP18 via Biganelli, SR88 viale Giovanni Amendola e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.