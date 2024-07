A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERME EUGANEE-PADOVA SUD

Roma, 5 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova sud, verso Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Pelagio est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9 via Mincana, SS16 Adriatica, via Marco Polo ed entrare alla stazione di Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.