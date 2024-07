A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROVIGO SUD VILLAMARZANA-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 8 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Rovigo, verso Padova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, via Basse, via Zabarella, SP16 via Europa unita, SP18 via Biganelli, SR.88 viale Giovanni Amendola e rientrare in A13 attraverso la stazione di Rovigo.