A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SASSO MARCONI NORD E SASSO MARCONI IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 13 luglio 2024 – Alle 3:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante, che trasportava ferro, avvenuto all’altezza del km 206, all’interno di un cantiere correttamente installato e segnalato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 3° Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, si registrano 2 Km di coda all’uscita obbligatoria di Sasso Marconi nord.

Agli utenti provenienti da Milano/Bologna in viaggio verso Firenze, si consiglia di immettersi sul Raccordo di Casalecchio R14, uscire a Bologna Casalecchio e, dopo aver percorso la SS64 Porrettana, rientrare sulla A1 a Sasso Marconi.

Inoltre, è stato chiuso il Raccordo di Casalecchio R14 per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto verso Firenze, in alternativa, si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale sulla A14, seguire le indicazioni per la Tangenziale e successivamente per la SS 64 Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi.