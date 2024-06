A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 28 giugno 2024 – Poco dopo le ore 10:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 533, che aveva visto coinvolto un mezzo pesante, il cui ribaltamento aveva bloccato la carreggiata.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia, per consentire le operazioni di ripristino e non si registrano turbative alla circolazione in direzione Firenze.