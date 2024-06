A1 MILANO-NAPOLI: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER UN’ORA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 11 giugno 2024 – In occasione della quinta tappa del Giro d’Italia Next Generation Bergamo-Cremona che si svolgerà giovedì 13 giugno, sarà necessario chiudere la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, dalle 14:30 alle 15:30 e comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo, al km 37+800;

per chi proviene da Bologna: Piacenza sud, al km 58+200.