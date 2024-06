A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA MELEGNANO

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire ispezioni al cavalcavia di svincolo, nelle quattro notti di martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 giugno, con orario 21:00-5:00,sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese o dalla stazione di Lodi; In ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 tangenziale ovest di Milano e uscire allo svincolo Val Tidone, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali.