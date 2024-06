A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 14 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS724 Tangenziale nord, SS9 via Emilia, SS12, strada Gherbella, SP623 via Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.