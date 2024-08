A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E FIDENZA, TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO E AREE DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E SOMAGLIA EST

Roma, 30 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 SETTEMBRE

-per lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Lodi;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Basso Lodigiano;

-per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma;

-per lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

-per lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria della stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Cremona e SS9 in direzione A1/Piacenza, per rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi;

-per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

-per lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano;

-per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma.





DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 SETTEMBRE

-per lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Lodi;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Basso Lodigiano;

-per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma.

DALLE 20:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 SETTEMBRE

-per lavori di pavimentazione, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 5:00 DI SABATO 7 SETTEMBRE

-per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Fiorenzuola;

in entrata verso Bologna: Parma.