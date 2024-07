A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI INCISA REGGELLO E AREA DI SERVIZIO ARNO OVEST

Roma, 5 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 9 LUGLIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Arno ovest”, situata nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, verso Roma.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 9 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Valdarno;

in uscita per chi proviene da Firenze: Firenze sud.

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 9, MERCOLEDI’ 10 E GIOVEDI’ 11 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiusa l’area di servizio “Arno ovest”, situata nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, verso Roma.

NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 9, MERCOLEDI’ 10 E GIOVEDI’ 11 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valdarno.