A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, secondo il seguente programma:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 LUGLIO chiusura totale, in entrata e in uscita.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 31 LUGLIO E GIOVEDI’ 1 AGOSTO, CON ORARIO 21:00-5:00 in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Parma sulla stessa A1 o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.