A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE FIDENZA

Roma, 17 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di questa sera, lunedì 17, alle 5:00 di martedì 18 giugno;

-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 giugno;

-dalle 21:00 di sabato 22 alle 5:00 di domenica 23 giugno.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Parma o di Fiorenzuola.