A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO ORTE-FABRO VERSO FIRENZE

Roma, 25 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione e taratura del sistema di controllo elettronico della velocità, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 30 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Fabro, verso Firenze. Di conseguenza, le stazioni di Orte, Attigliano e Orvieto saranno chiuse in entrata verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, seguire le indicazioni per Terni e immettersi sulla E45 verso Perugia, percorrere il Raccordo Perugia-Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, per proseguire poi in direzione del capoluogo toscano.

Saranno inoltre chiuse le aree di servizio Giove est, Tevere est e Fabro est, situate nel suddetto tratto, dalle 22:00 di sabato 29 alle 5:00 di domenica 30 giugno. Si precisa che, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 16:00 di sabato 29 alle 5:00 di domenica 30 giugno, sarà disposto il divieto di sosta per i mezzi pesanti.