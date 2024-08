A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI FIDENZA E PARMA

Roma, 10 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 agosto, saranno chiuse, in modalità alternata, le stazioni di Fidenza e di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si potranno utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura di Fidenza: Parma o Fiorenzuola, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia;

per la chiusura di Parma: Fidenza o Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.

Si ricorda che le suddette stazioni saranno chiuse in modalità alternata.