A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50

R6 RACCORDO A1/A51: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULL’R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO

Roma, 23 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700 della A1, percorrere via Po, SP164, SP412 ed entrare in A50 attraverso lo svincolo Val Tidone; in alternativa, uscire a Melegnano, sulla stessa A1.

Sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano (R6):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 (da Bologna), il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).

In alternativa, seguire le indicazioni per Milano città lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto.