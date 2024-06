A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 15 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Fiorenzuola.