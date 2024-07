A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA RAMO ALLACCIAMENTO A15. REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI FIDENZA

Roma, 11 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio. In tale notte, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene Milano, il ramo di allacciamento sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400 della A1 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.

E’ stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Fidenza, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 luglio. .