MOBILITÀ

Torna dal 16 al 22 settembre 2024 la Settimana Europea della Mobilità, la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è la condivisione degli spazi pubblici urbani, in particolare:

vivere lo spazio pubblico in modo diverso

riqualificare insieme lo spazio urbano

creare spazi sicuri per la mobilità attiva

pianificare e progettare strade più sicure

Gruppi di persone, associazioni, parti sociali, istituti di ricerca, autorità locali e nazionali, istituzioni pubbliche e aziende sia pubbliche che private sono invitati a unirsi alla Settimana con azioni o eventi che promuovano un cambiamento nel comportamento e nei modi di agire e verso una cultura della mobilità urbana più sostenibile.

Le iniziative saranno inserite nel Programma ufficiale della Settimana Europea della Mobilità, che sono attualmente in corso di definizione.

La Settimana Europea della Mobilità a Roma

La Settimana della Mobilità Europea a Roma prevede un fitto programma che va dalle passeggiate collettive a piedi ed in bicicletta per esplorare la città in maniera ecologica, incluso un giro delle sette chiese, con il passaggio in diversi quartieri della capitale ed attività all’aperto per promuovere l’uso dei mezzi di trasporto a piedi. Le informazioni complete sulle singole giornate sono disponibili sul sito del Comune di Roma.

Le città che partecipano

Quest’anno sono 30 le città italiane che partecipano alla Settimana Europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024:

Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cassano d’Adda, Ceranova, Cesena, Chieri, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Lioni, Locate di Triulzi, Milano, Novara, Parma, Penna Sant’Andrea, Piacenza, Pieve Torina, Pisa, Rivoli, Roma, Rubano, San Giovanni in Persiceto, Torino, Trento, Tresignana, Trieste.

Durante la settimana della Mobilità, le città proporranno eventi e attività organizzate da associazioni locali e comitati , offrendo dibattiti, conferenze, laboratori, eventi ludici e culturali per tutte le fasce d’età. La Settimana Europea della Mobilità rappresenta un’occasione per riflettere su come possiamo migliorare la qualità della vita nelle città in cui viviamo attuando scelte di mobilità più consapevoli e sostenibili, come ad esempio l’uso della bicicletta e degli spostamenti a piedi.