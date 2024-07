SCIOPERI

Treni garantiti per lo sciopero del 7 luglio 2024, dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024 del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Lo sciopero treni del 7 luglio 2024 può comportare ritardi e modifiche di orario dei treni garantiti anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Treni garantiti sciopero 7 luglio 2024

Nella giornata di sciopero treni del 7 luglio 2024 Trenitalia assicura treni garantiti riportati seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Poiché in corso di sciopero dei treni il 7 luglio 2024 si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio il 7 luglio 2024 a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero treni; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Si ricorda a tal proposito che lo sciopero treni è dalle ore 21:00 di sabato 6 alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024.

Elenco treni garantiti 7 luglio 2024

Treni regionali garantiti in caso di sciopero

Per i regionali durante lo sciopero del 7 luglio 2024 sono previsti treni garantiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

Per consultare l’elenco dei treni regionali garantiti il 7 luglio 2024 selezionare la regione di interessa a questa pagina web.

Rimborso biglietto dei treni sciopero 7 luglio 2024

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, a causa dello sciopero treni del 7 luglio 2024, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali,

In alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio del giorno dello sciopero treni del 7 luglio 2024, sui treni garantiti, a condizioni di trasporto simili, o non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

