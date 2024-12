LOGISTICA

Astre Plus, nata nel 2017 come network pallet per la logistica e i trasporti, si trasforma da consorzio in società a responsabilità limitata (SRL).

Questa evoluzione è un segno di crescita per una realtà che, in pochi anni, ha saputo consolidare una rete di aziende nel settore della logistica e dei trasporti. Oggi Astre Plus è un punto di riferimento per il trasporto merci in Italia e oltre.

Cosa c’è dietro il successo di Astre Plus nella logistica e nei trasporti?

Come si è evoluta Astre Plus in questi anni nel mondo della logistica e del trasporto merci? Quali sono i fattori che hanno determinato il successo della sua rete di trasportatori e cosa significa il passaggio a SRL per il futuro dell’azienda? Questo cambiamento non è solo una modifica formale, ma una mossa strategica. Il cambiamento è utile ad affrontare le sfide di un settore della logistica sempre più dinamico e competitivo.

L’intervista esclusiva a Davide Napolitano, Amministratore Delegato di Astre Plus, svela i dettagli sul modello operativo dell’azienda, sui traguardi raggiunti e le prospettive per il futuro del trasporto merci. L’articolo completo.

Le novità nel trasporto e nella logistica per il 2025

Tra gli obiettivi futuri di Astre Plus, il potenziamento delle tratte nazionali e l’espansione verso i mercati europei, in particolare Francia e Germania, sono cruciali per ampliare la rete di logistica e il trasporto merci. L’azienda prevede anche investimenti in nuove tecnologie per migliorare l’efficienza dei suoi servizi e rispondere sempre meglio alle esigenze del mercato del trasporto e della logistica.

Astre Plus è un consorzio di imprese che offre un innovativo pallet network. Ottimizzando i trasporti e la logistica per la distribuzione di lotti tra 2 e 12 pallet in Italia. La rete garantisce qualità, costi certi e transit time definiti, supportando le aziende del trasporto merci con soluzioni logistiche efficienti e collaborative.

Astre Plus assicura elevati standard di qualità nel trasporto merci, con tassi di danneggiamento vicini allo zero grazie a un sistema logistico ottimizzato. Gli affiliati beneficiano di transit time e costi certi, un software che migliora l’efficienza aziendale e il coordinamento nella rete di trasporti e logistica. Inoltre, Astre Plus consente alle imprese di stipulare accordi competitivi sia a breve che a lungo termine. Standardizzando i processi di trasporto merci in un mercato frammentato.