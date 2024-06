CAMION

Ecco come partecipare al sondaggio per la carenza autisti camion e autobus entro il mese di luglio 2024

Le imprese del settore trasporti sono invitate a partecipare al sondaggio internazionale 2024 sulla carenza di autisti camion e autobus, lanciato dall’International Road Transport Union (IRU) di Ginevra. Il sondaggio raccoglie dati utili per affrontare una delle principali sfide del settore dei trasporti: la carenza di autisti e di personale qualificato per il trasporto di merci e persone.

Il sondaggio sulla carenza autisti camion e autobus, disponibile online, permette alle imprese di compilare un questionario specifico. Le informazioni raccolte confluiranno in un rapporto statistico a livello europeo. Questo rapporto non solo quantificherà l’entità del problema, ma aiuterà anche a individuare le migliori strategie per contrastarlo.

Cause della mancanza personale per il trasporto merci e persone

La mancanza di attrattività del mestiere di autista è il motivo della carenza autisti camion e autobus, influenzata da diversi fattori critici:

Mancanza di servizi adeguati : le aree di servizio sicure e ben attrezzate sono insufficienti lungo le tratte stradali, creando disagi per gli autisti.

: le aree di servizio sicure e ben attrezzate sono insufficienti lungo le tratte stradali, creando disagi per gli autisti. Attese al carico scarico merci : le lunghe attese imposte agli autisti influiscono negativamente sia sul lavoro sia sulla qualità della vita.

: le lunghe attese imposte agli autisti influiscono negativamente sia sul lavoro sia sulla qualità della vita. Costi della patente: i costi elevati per ottenere le patenti di guida e le qualificazioni professionali rappresentano un ostacolo significativo.

Nonostante vari provvedimenti specifici siano stati adottati per affrontare questi problemi, che influiscono sulla carenza autisti camion autobus, la situazione non mostra segni di miglioramento. Anzi, con l’età media in costante aumento e molti prossimi alla pensione il problema è destinata a peggiorare.

Come partecipare al sondaggio carenza autisti

Il questionario è disponibile in lingua italiana e può essere compilato online attraverso il seguente link: IRU – Sondaggio internazionale sulla carenza degli autisti.

È essenziale che le imprese, indipendentemente dalla loro attuale situazione, forniscano dati reali e accurati. Il sondaggio mira a raccogliere un ampio spettro di dati a livello europeo. Se i dati raccolti dalle imprese italiane saranno sufficienti, verrà redatto un report specifico per l’Italia, curato dal Team di studio dell’IRU.

La raccolta dei dati terminerà nel mese di luglio 2024. È importante che le imprese partecipino per garantire che le informazioni raccolte siano rappresentative e utili per delineare strategie efficaci contro la carenza di autisti.

Partecipare al sondaggio rappresenta un’opportunità per le imprese di contribuire attivamente alla risoluzione di una problematica che influisce direttamente sulla loro operatività e sulla qualità del servizio offerto.

